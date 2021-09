Valérie HEBERT

Bonjour à toutes et tous,

je suis une jeune femme de 46 ans, vivant sur le secteur de Brest, maman d'un enfant de 21 ans , à la recherche d'un emploi dans mon secteur d'activité.

Je recherche un poste de secrétaire médicale/ assistante administrative / agent d'accueil/ standardiste, avec possibilité d'évolution.

J'ai occupé dans le passé un poste d'agent d'accueil / standardiste au sein de l'hôpital local de Lesneven en CDD et ai obtenu mon diplôme de secrétaire médicale de niveau 4 avec mention.

J'ai une vitesse de frappe en dactylographie de 30 mots par minutes, j'ai obtenu ma certification 'Voltaire" avec le niveau "Affaires" et suis secouriste (psc1 validé).

Je maîtrise des logiciels comme word, outlook, excel, powerpoint, et des logiciels professionnels tels que QPlanner, Dict, Meva, Mo Archives.

Très à l'aise avec l'accueil patientèle, la prise de rendez-vous, j'ai de bonnes connaissances en terminologie médicale.

J'apprécie le travail en équipe et sais faire preuve d'organisation, de rigueur, d'écoute attentive et pro active, et sais rester discrète sur les informations auxquelles j'ai accès dans le cadre de ma profession (devoir de réserve oblige)



Mes compétences :

Standard

Dactylogtraphie

Gestion de plannings de rendez -vous

frappe de courriers et compte rendus médicaux



Informatique

Anglais courant

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Espagnol scolaire

Relationnel

Réactivité

Accueil

terminologie médicale