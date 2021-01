Valérie JAULT

Bonjour à tous, je suis une jeune femme d'une trentaine d'années, actuellement secrétaire de formation dans un IUT, mon futur projet et de me présenter au concours d'Adjaenes, afin d'acquérir un statut de fonctionnaire de la fonction publique d'état. J'aime mon métier qui me permets d'être en contact avec des étudiants et surtout d'avoir des tâches très diversifiées!



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Internet

Logiciel hôtellier

EBP Gestion commerciale

ADE

TEAMS

EUDONET