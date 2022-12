Valérie JUST

Parce que la santé de votre entreprise est directement liée à celle de ses collaborateurs,

j'interviens sur votre site, et pratique des séances individuelles de 30 min de Relaxologie® de Pleine Conscience.

Ces séances ont une visée anti-stress. Vous accédez à une véritable relaxation profonde très rapidement, pour lâcher prise avec les situations stressantes au travail.



En cabinet, je vous accompagne avec la Reikiologie ® pour vous aider à aller mieux durablement. Ces séances ont une vraie visée thérapeutique ( dans le sens de transformation d'un mal-être, d'un malaise en mieux être durable) , pour vivre votre vie en mieux.

- Séance de 1 heure, indiquée en épanouissement personnel : stress, baisse d'énergie, fatigue physique et psychique, anxiété, angoisse, maux divers d'origine psychosomatique (dos, tête, genoux, ventre...), manque de motivation, déprime saisonnière...

- Séance de 2 heures : indiquée en cas de détresse psychologique, dépression chronique, psychopathologie, perte de sens à sa vie, à sa maladie, .



La Reikiologie ®/Relaxologie ® sont des pratiques entièrement naturelles basées sur le fonctionnement de l'être humain. Elles unissent la relaxation et la méditation thérapeutique par le toucher léger de quelques points du corps.



Intervention en entreprise sur la région Rhône-Alpes

Cabinet pour particuliers à Villefranche sur Saône (69) et Bourgoin-Jallieu (38)

Contact : valeriejust01(at) gmail.com - 06 84 30 40 70

www.reiki-rhone-alpes.com



