Vincent DUPRE

Compétences Managements:

• Gestion d’équipe

• Gestion des priorités

• Alignement des choix SI au schéma directeur société



Compétences Informatiques:

• Matériels: Micro-ordinateur PC, Serveur

• Langages:Borland Pascal, C++, Delphi, Lotus Domino, PHP

• Environnements: Windows (toute version),VMWARE

• Administration: serveur Windows (Active Directory, DNS, DHCP, WINS), Serveur Domino, Firewall (Symantec, Juniper)

• ERP : JDE (Distribution, Stock,..) durant 11 ans Connaissance sur SAP R/3





De Novembre 1999 à ce jour - Responsable Système d’Information

dont les missions principales sont :

• Superviser l'ensemble des activités informatiques de l'entreprise

• Diriger et animer les différentes équipes afin d'assurer la réalisation des objectifs de maintenance et développement du parc informatique

• Assurer le fonctionnement et la sécurité du progiciel de gestion JDE , faire le choix des paramétrages en collaboration avec les utilisateurs, développer les états nécessaires, vérifier les bases de données

• Proposer des choix technologiques en ce qui concerne le SI et assurer le suivi des projets décidés

• Assurer l'administration, la gestion, la maintenance et la sécurité du réseau de l'entreprise

• Analyser les besoins et assurer la mise en place des matériels et logiciels système

• Etre garant des budgets

• Anticiper, évaluer et planifier les investissements

• Evaluer l'efficacité des processus à l'aide d'indicateurs pertinents mis en place au sein des équipes



2011 - Rédaction cahier des charges pour l’ensemble VDI (Voix-Donnée-Image) du nouveau bâtiment de Jobin Yvon

2010 - Mise en place d'un PRA "froid" pour l'ERP

2009 - Mise en place de l’architecture de virtualisation de tous les serveurs Windows

2008 - Formation Cegos « Directeur Informatique, Manager le Système d’Information »

2007 - Mise en place d’une nouvelle plateforme de sécurité Firewall + accès SSL

2006 - Participation au projet « One Company » en tant que « Competence center SD /CRM »

Formation SAP module TERP10. Faire l’interface entre la maison mère japonaise et les besoins de la société française et des filiales européennes et américaines.

2003 - Développement de Workflow dans l’intranet de la société.

2002 - Développement du site qualité avec les indicateurs.

2001 - Mise en place de l’intranet «Clin d’œil » chez Jobin Yvon.

2000 - Prise en main de l’ERP JD Edwards pour la partie distribution.



Mes compétences :

Architecte

Architecte SI

DSI

Informatique

Responsable informatique

Système d'Information

Direction des systèmes d'information

Architecture SI