Vous cherchez une secrétaire en télétravail pour pallier à une absence de salarié ou assurer un surcroît d'activité ? Je me propose de réaliser :

de la saisie comptable pour artisans ou une TPE - de la rédaction de comptes-rendus audio pour des CE - de la saisie de thèse pour des étudiants. Etc...

je vous assure un travail efficace transmis dans les meilleurs délais - Adaptabilité et sourire d’clic

N'hésitez pas à me contacter au 06 32 88 91 85

Bien Cordialement

Valérie Madeleine



Mes compétences :

Secretariat, saisie journaux comptables, gestion,