Valérie MASSOULLE

Comment se lancer dans l'entrepreneuriat avec un minimum de risques financiers en se donnant les moyens de réussir et retrouver liberté et flexibilité ? Tout un programme, c'est le challenge que je me suis lancé.



Parmi les modèles économiques le permettant, j'ai retenu ceux qui étaient en phase avec mes valeurs mais également avec les tendances à forte croissance : le bien-être.



J'ai créé ma boutique en ligne en choisissant le modèle du dropshipping. Abordant et balayant ainsi tous les aspects du ecommerce pour ce modèle, la conception, choix de l'offre, sourcing, marketing, etc...



Je souhaitais aller plus loin dans mon offre sur le domaine du bien-être, je me suis alors également tournée vers l'entrepreneuriat collaboratif en choisissant un partenaire innovateur dans son domaine.



Ces deux modèles ont pour avantage d'obtenir une véritable croissance de son business, sans la gestion des stocks et de ce cela impliquerait en terme de moyens tant financiers que logistiques.



Je développe un réseau d'entrepreneurs pour les aider à se lancer sans prendre de risques, mais également des personnes qui souhaitent : se reconvertir, améliorer leurs revenus ou cherchant une transition, en les connectant à un partenaire américain dans le domaine du bien-être et de l'épigénétique.



Ces modèles me permettent de vivre ma vie d'entrepreneure avec liberté et flexibilité.



Mes compétences :

Wordpress

Rédaction

SEO

E-commerce

Marketing

Entrepreneuriat