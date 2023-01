Valérie REGIS

Litz Formation & Conseil vous propose un accompagnement sur mesure aux certifications Qualiopi, Répertoire Spécifique, RNCP et un accompagnement dans la recherche de financements de formations.



Sa mission principale est de permettre à chaque de client dancrer et de développer ses activités dans un environnement pourtant complexe et changeant.



Le cabinet est construit sur trois offres principales :



Laccompagnement des organismes de formation et des écoles à déposer des demandes denregistrement aux Répertoires Nationaux de France Compétences (RNCP et RS)

Laccompagnement des organismes de formation et écoles à obtenir leur certification Qualiopi et à se préparer à leur audit de surveillance.

Le financement de la formation professionnelle : Facteur clé permettant à chaque organisme de faciliter lengagement formation de ses clients.



Ce sont des centaines dorganismes qui ont déjà été accompagnés.

Ce sont ces mêmes organismes qui sont nos prescripteurs.



Nous sommes heureux de retravailler régulièrement avec eux, de les voir grandir et se professionnaliser dans ce monde complexe mais passionnant.



Nous sommes aussi heureux den découvrir de nouveaux.

Un nouveau client cest à chaque fois une nouvelle histoire alliant lexpertise technique et la relation humaine.