Alain Frédéric FERNANDEZ

Depuis 20 ans, expert en droit et en ingénieries de la formation professionnelle. Financement, pédagogie, communication, gestion sociale, Marketing et obligations juridique

Je propose une centaine de tutos vidéo pour les responsables de la formation alors pensez à vous abonner gratuitement à ma chaine you tube https://www.youtube.com/channel/UCTBceZmkwlE3WF4Mis9qMEw pour être informé de toutes les nouvelles parutions. .N'hésitez pas à me suggérer des tutos.



Consultant Expert en gestion de la Formation Professionnelle

Intervient pour FIDELIA,COMUNDI, DEMOS, IGS, ADEQUATION

Enseigne à PARIS 1 La Sorbonne (MASTER2 RH et RF)

Intervient à Sciences PO Paris (Optimisation Financière)

Créateur du passeport Electronique de Compétences (Conseil Régional d'Aquitaine)

Directeur SYDARTA WEB: Bilan d'Etape Professionnel en ligne, cartographie instantanée des compétences, pronostic d'Employabilité.



Fondateur d'Eau et Lumière, 50 collectivités territoriales pour conduire les Impressionnistes à l'UNESCO