Valérie SAINT-YVES

Vingt ans dexpérience dans l'assistanat dont trois ans entant qu'assistante de direction m'ont permis d'acquérir de l'assurance, délargir et de faire évoluer mes compétences au travers des différentes sociétés.



Je souhaite aujourd'hui les faire évoluer à nouveau auprès d'une nouvelle entreprise.



Sérieuse, professionnelle, avec une forte implication, un état desprit positif et constructif, résistante au stress, capable de madapter rapidement, de gérer les situations complexes et les priorités, Aimant travailler en équipe, dynamique, à l'écoute, méthodique et fiable .



Mes compétences :

Formation

Pédagogie

Rigueur

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Gestion des stocks

Recouvrement

Facturation