Valérie SALORT

Dix années d'expérience en institut m'ont permis d'acquérir les compétences pratiques et théoriques nécessaires pour assurer l'ensemble des taches liées au bon déroulement d'une étude qualitative, offline ou on-line.

Ce savoir-faire me permet d’articuler ma technicité étude à des problématiques marketing et des sujets variés et de proposer une analyse approfondie prenant en compte la complexité de ces problématiques ainsi que le besoin d’opérationnalité du client.

Exercant aujourd'hui en indépendante, je peux prendre en charge tout ou partie de vos études.