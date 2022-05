Valerie SAMUEL

Apres avoir travaillé 23 ans chez les éditeurs de logiciel au sein de sociétés comme NCR, Oracle, Business Objects et enfin Software AG, à travers des postes de technico-commercial (pendant 8 ans), en vente directe, ou en vente indirecte à travers un réseau de partenaires. Bref toujours dans la force commerciale !

J’ai noté que le moteur qui nous anime tous et en particulier les commerciaux, est le challenge.

C’est pourquoi, j’ai décidé de créer et de commercialiser un logiciel qui permet de créer, de suivre les incentives et de dynamiser la force commerciale d’une entreprise. De faciliter la mise en place d’une campagne d’incentive afin de laisser les directions commerciales et marketing se concentrer sur leurs taches quotidiennes.



Mes compétences :

Motivation

Innovation