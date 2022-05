Valerie SANGAY

Ténacité, organisation, rigueur, aisance relationnelle,enthousiasme et leadership résument assez bien ma personnalité au travail.



Mon expérience de trois ans à des postes de direction d'établissements médico-sociaux m'a permis de mettre ces qualités en action dans un soucis d'efficacité, de performance mais aussi, et surtout, d'humanité et de respect des personnes avec qui et pour qui je travaillais.



Après une parenthèse de formation juridique (j'ai obtenu le certificat de mandataire judiciaire à la protection des majeurs), j'aspire aujourd'hui à trouver un poste de direction dans lequel je pourrais mener à bien un projet d'établissement ancré sur des valeurs de progrès, de qualité et de résultat.



Mes compétences :

Communication

Gestion budgétaire

Gestion administrative

Management d'équipes pluridisciplinaires

Développement commercial

Conduite de projet

Gestion des ressources humaines

Analyse organisationnelle

Travail en réseau

Amélioration continue de la qualité