Formée au Stylisme de mode (Diplômée d’Esmod et de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne), Valérie SANYAS, parisienne de naissance, crée et conseille dans ce domaine depuis plus de 25 ans. Créatrice de mode de plusieurs collections pour les femmes et pionnière de la tendance Relooking à la fin des années 80, elle constate dès le début qu’il faut aller au-delà des « conseils carcans » imposés et y inclure une part de la personnalité des clientes. Précurseur, en décalage avec son époque et les mentalités, elle se concentre de ce fait sur le stylisme pur et sur la création. Après de nombreuses collections, de collaborations avec des créateurs et divers bureaux de style, Valérie reprend ses études, cette fois-ci dans l’accompagnement de la personne afin de trouver une approche plus personnelle et plus adaptée aux personnes désirant travailler sur leur image. ( Diplômé Coach personnel à Paris 8 ainsi que Sophrologue, Relaxologue Caycedienne)

Aujourd’hui Valérie SANYAS, grâce à cette réflexion et à son expérience importante dans le milieu de la mode, accompagne les personnes et anime des ateliers axés sur « l’image de soi » auprès de particuliers, divers cabinets spécialisés dans la formation, le Coaching et l’Outplacement, tout en poursuivant la création de ses propres collections d’accessoires de mode et de vêtements, en vente dans sa boutique à Paris (11 rue Rousselet 75007) et sur son site de vente en ligne:Array



