Valérie SASSON

Experte du domaine de la mode avec plus de 15 ans en Direction Achats et Marketing au sein de marques spécialisées comme Sergent Major, Le Bon Marché, Eurodif et Sia je fais partie d’un réseau d’experts SAAM animé par l’objectif de réussite de votre entreprise.



Passionnée de mode avec une véritable intuition sur les tendances, et d’une nature profondément adaptable, je m’intègre très naturellement dans les environnements les plus variés. Mon leadership vient de ma maitrise en profondeur de tous les domaines clés des Achats : stratégie, plan de collection, budget, négociation et sourcing. Alors, j’entraine les équipes directes, et transverses, en partageant la vision, des méthodes et un style relationnel ouvert, stimulant et convivial en cohérence avec l’ADN de votre marque.

Ma culture de résultats et mon sens de la performance m’ont permis d obtenir d excellents résultats dans les différentes enseignes pour lesquelles j ‘ai travaillées.





Mes compétences :

Stratégie Achats

Stratégie de communication

Management artistique

Markting

Fabrication ,Production

Management

Supply Chain

Audit