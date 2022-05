Valerie SAVINE

Aprés plusieurs années dans l opérationnel au sein des projets, chargée du suivi de réalisation en terme de planning et de coûts, me voici désormais dans un environnement plus stratégique.



Le contrôle de gestion sur ligne de produit me permet d accéder à une vision beaucoup plus large de la finance. Simulation, prévision pluriannuelle, consolidation sont les maitres mots de mon activité au quotidien.



Mes compétences :

Management de projet

Planification/Ordonnancement

Planification budgetaire

Cost control

Contrôleur de gestion

Respect des délais