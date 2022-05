Valérie SCHLAGDENHAUFFEN

Service commercial, achats, logistique, je mets à disposition mon expérience, mes connaissances et mon savoir-faire aux personnes intéressées par mon profil.

Dix huit années d'expérience dans le secteur commercial, vente et négociation.

Sens du service, de la communication et des relations client. Polyvalence, intégration rapide, aisance relationnelle, esprit d'équipe très apprécié, bonne présentation, résistante au stress, bonne gestion des pics d'activité, efficace et méthodique. Une expérience de terrain et d'encadrement sérieuse mais conviviale. Un sens du commerce et de la négociation développé avec pour objectif la satisfaction client et la progression des chiffres. La volonté de s'impliquer dans l'essor économique et géographique de la société. Régularité et fiabilité. Connaissance et bonne analyse des relations clients / fournisseurs.

Contactez moi pour plus de détail sur mon parcours et mes motivations.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet