Jean-Luc BARDIN-CODINE

Je suis dans la vie active depuis 1981, j'ai débuté ma vie professionnelle par un apprentissage de cuisinier et j'ai poursuivi ce métier passionnant jusqu'à 1986, j'ai ensuite cherché ma voie en exercent différent métier jusqu'en 1996 , date à laquelle j'ai intégré le groupe Brossette (Woseley);en temps que chauffeur intérimaire; où j'ai eu l'opportunité de m'épanouir en suivant des formations internes jusqu'à devenir responsable d'un centre de profit jusqu'en 2006.

J'ai ensuite pris un nouveau challenge comme responsable de produit chauffage, sanitaire, énergies renouvelable dans le groupe Prolians.

De2008 à début 2012, j'ai été chargé d'affaire sur le secteur sud/sud ouest pour Giordano industrie pour le réseau professionnel be to be.

Après 18 années dexpériences dans la vente en milieu professionnel, j'ai développé un savoir-faire en vente-conseil,la notion de qualité de service client, un goût prononcé pour les contacts et une volonté d'apprendre et de transmettre mes connaissances.

Autant dans ma vie professionnelle que dans ma privée, j'ai un gout prononcé pour les challenges.

Depuis 2012, J'ai créé mon entreprise ERE ENERGIES spécialisée dans le conseil en économie d'énergies en partenariat avec des installateurs locaux et la vente de matériel d'énergies renouvelable, solaire thermique-photovoltaïque, PAC géothermie-aérothermie, énergie bois.

Membre du club ENR66 depuis 2014.

2015,je deviens concessionnaire INVICTA sous l'enseigne Invictashop

Référent RGE qualibois air

2018,ouverture du site de vente en ligne Opoeleabois.fr



Mes compétences :

Pompe à chaleur

Solaire thermique

Solaire photovoltaïque

Thermodynamique