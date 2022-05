Marika GRENIER

J'occupe actuellement un poste d'attachée commerciale itinérante dans une filiale d'un groupe national, Descours et Cabaud, spécialisé entre autres dans les aciers, les plastiques industriels, l'outillage à main et électroportatif...



Je gère un portefeuille d'une centaine d'artisans plombiers chauffagistes répartis sur le département des Pyrénées-Orientales. Au sein du service chauffage/sanitaire/énergies renouvelables, j'établis des offres de prix, je négocie les conditions commerciales en accord avec mon responsable des ventes, je gère les commandes et j'assure le suivi des dossiers, tout ceci avec l'appui d'une équipe.

J'ai également occupé un poste similaire auparavant dans une société basée à Figueres, en Catalogne sud.



Je souhaite aujourd'hui m'orienter vers une carrière dans le commerce international étant donné que je m'intéresse aux pays d'Amérique latine et que je parle couramment l'espagnol.

Je suis donc à l'écoute de toute opportunité concernant les relations franco-latino-américaines.



