Valérie SCHMERB

- 1994 : Ca y est, cette fois c’est parti, je me lance dans la belle et merveilleuse aventure de la vie professionnelle. On bosse comme des fous. Rigueur, exigence, énergie, pas de répit. Quel plaisir les résultats sont au rendez-vous jusqu’à décrocher l’oscar Européen. Ma plus grande joie et fierté professionnelle. Mon équipe quel talent, mon entreprise quelle école !!!!!!!!!



- 2001 : J’ai 30 ans, besoin d’un nouveau défi. Je quitte l’univers américain et je pars à la découverte d’une entreprise 100% française. Une traversée mouvementée, passionnée, passionnante. J’évolue au sein des différents réseaux de la distribution spécialisée et de la vente à distance avec toujours au cœur le même fil conducteur : le management, le développement du business, la satisfaction client et des rencontres extraordinaires. Je ne m’attendais pas à ça.



-2011 : je poursuis mon aventure commerciale et managériale dans le secteur du prêt-à-porter. Mes années d'expériences m'ont permis de développer sens du commerce, relationnel, rigueur, écoute avec une même idée forte satisfaire les besoins du client ainsi que des valeurs essentielles partage, plaisir, passion et performances.



- 2014 : Mon projet professionnel : des équipes, du business, des clients, l'appartenance à une entreprise innovante . Mon besoin une proximité Sud. Mon envie : aller à la découverte d’un nouveau secteur d’activité, d'un marché passionnant, d'une marque innovante.



Mes compétences :

Leadership

Mode

Vente

Distribution

Beauté

Management

Service