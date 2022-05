Valérie SCHMITT

Je suis assistante commerciale et j’exerce mon métier depuis 14 ans. Mon parcours professionnel varié au sein d’entreprises réputées m’a permis d’acquérir de réelles compétences relatives aux opérations courantes de gestion administrative des ventes, au suivi qualité nécessaire à la bonne marche du département, à la gestion des plannings et agendas, à l’organisation des déplacements..., que je souhaite mettre au profit de votre entreprise.



Dotée d’un solide esprit d’équipe, ouverte, discrète, autonome et réactive, j’ai l’exigence du travail bien fait et le sens du résultat.

Bilingue allemand avec un bon niveau d’anglais, je recherche aujourd’hui un nouvel élan pour ma carrière et je suis prête à relever de nouveaux défis à vos côtés.





Mes compétences :

Administratives et commerciales

Marketing stratégique

Informatique

Allemand

Anglais

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

JD Edwards (JDE)

CIEL Gestion commerciale

EBeeS