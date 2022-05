Valérie SCHREIBER

Passionnée par le secteur de la Santé, j'ai effectué mon Doctorat à TRANSGENE à Strasbourg, une société biopharmaceutique spécialisée dans la conception et le développement de vaccins thérapeutiques et de produits d'immunothérapie.



J'ai ensuite participé à un projet de recherche européen durant 3 ans, dans le domaine des Cellules Souches Embryonnaires, dans un laboratoire de l'INSERM à Lyon.



Souhaitant m'orienter vers les applications thérapeutiques et le développement clinique, j'ai suivi une formation complémentaire en Recherche Clinique. Après 5 ans et demi passés à la Délégation à la Recherche Clinique des Hospices Civils de Lyon, en tant qu'ARC puis Chef de Projets au sein du service Promotion d'essais cliniques, j'ai rejoint la société Quintiles où j'occupe un poste de chef de projet en affaires réglementaires.



Mes compétences :

Recherche

Recherche clinique

Thérapie génique