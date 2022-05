Valérie SCHUHLER

° Excellentes qualités relationnelles

° Rapide et réactive

° Reconnue pour mon ouverture d'esprit, ma fiabilité et ma diplomatie

° Grande aisance dans l'organisation et la coordination

° Respect de la confidentialité

° Capable d'assister et de manager plusieurs collaborateurs

° Parfaite compréhension des enjeux commerciaux

° Maîtrise du Pack Office et de la gestion du secrétariat dans son ensemble