Valérie SCUDIER

OTONOMIA CONSEIL est une société de Conseil en Management du Handicap.

Le choix de la création d'une société de conseil en Management du Handicap s'est fait suite à un constat :

- L'embauche de travailleurs handicapés est possible. Notre référence: la société AUTONOMIA société de transport de personnes à mobilité réduite créée par mon associé compte 30% de travailleurs handicapés donc bien au delà du taux légal de 6%.

- Les entreprises choisissent de payer, par solution de facilité, par manque de temps, car l'emploi de salariés en situation de handicap est reléguée au dernier rang des priorités et est surtout perçu comme un RISQUE pour l'entreprise.



Mais qu'est-ce que le Management du Handicap ?



Qu’il s’inscrive dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises, de diversité, de Développement Durable, de GPEC ou plus simplement dans la gestion des ressources humaines , le Management du Handicap vise à lever les réticences psychologiques et matérielles des différents acteurs de l’entreprise face au Handicap pour favoriser l’intégration des salariés en situation de handicap.



Pourquoi ne pas appliquer mon expérience en gestion des risques et accompagner l'entreprise dans le Management du Handicap et faire en sorte que le handicap soit complètement transparent ?



Nous prestations :



• Le DIAGNOSTIC HANDICAP : analyser la situation de l’entreprise

au regard de la loi (qualitatif,quantitatif, prévisionnel) et proposer

un plan d’action pour répondre à l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés



• La FORMATION : sensibiliser à la différence et à la démarche

de recrutement, d’insertion, de maintien à l’emploi, à l’accueil

des salariés en situation de handicap, à la loi handicap.



• Le RECRUTEMENT : prendre en charge pour et avec l’entreprise

l’ensemble du processus RH afin de le simplifi er et de l’optimiser

en gérant les aspects internes liés au handicap mais également

les relations externes avec les organismes spécialisés.



• Le MAINTIEN DANS L'EMPLOI: accompagner l’entreprise à anticiper

et traiter la problématique de l’inaptitude et de reclassement

d’un salarié.



• Le DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE : auditer, analyser les infrastructures

de l’entreprise (bâtiment, poste de travail…), et soumettre des axes

d’amélioration de l’accessibilité



