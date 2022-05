Valérie SECKLER

Avocat depuis 22 ans au Barreau de Paris, j'interviens aujourd'hui principalement dans le domaine de la Propriété intellectuelle et Industrielle, tant en Conseil qu'en contentieux (rédaction de contrats, dépôts de marques, protection des droits, gestion des contentieux de contrefaçon et concurrence déloyale...).



Toutefois,ma formation initiale en Droit des obligations et contrats,ainsi que mon parcours et l'expérience acquise au travers des dossiers traités,me permettent également d'intervenir dans des secteurs plus larges tel que le contentieux des Ruptures commerciales en tous genres, ruptures de la relation contractuelle de travail, droit immobilier ...



Mes compétences :

Propriété Intellectuelle

Avocat