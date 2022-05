Valérie SEMENSATIS

Mon métier est de booster l'image des marques et de trouver des solutions innovantes afin de mettre en lumière leur talent.



Je conseille, en accord avec l'analyse des tendances et des comportements alimentaires les professionnels de l'alimentation. Je modernise leur image sur le web, en leur apportant une solution stylistique, visuelle et digitale afin de dynamiser et d'optimiser leur communication.



J'imagine et je conçois les univers de sites et de blogs pour des professionnels de la restauration, de la décoration, de la création textile et de la photographie tout en assurant l'accompagnement de la marque à travers une stratégie de communication digitale.



Rédactrice et créatrice de contenus culinaires, j'ai conçu mon blog Voyages autour de ma Cuisine.

J'y partage mes sélections de produits, mes recettes maison, mes reportages et mes portraits de cuisine, mes analyses de tendances alimentaires, mes sélections de livres. J'y exprime également ma passion pour le design et l'art de vivre, en mettant en avant des marques et des restaurants.



Active dans le domaine de la photographie professionnelle et plus particulièrement du portrait, je développe actuellement un projet en partenariat avec le Cabinet en Relations Humaines Alalama à Paris



Mes compétences :

Radio et web

Langues vivantes

sourcing produits alimentaires

Rédacteur web

Gestion de stock

Management d'équipes

Négociation commerciale

Conseil accords de saveurs

Management

Sourcing fournisseurs

Photographe culinaire

Conception

Cuisine

Création

Communication

Négociation

Blog