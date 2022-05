Valérie SENTILHES

Educatrice de jeunes enfants de formation de base, la vie m'a amenée à découvrir un outil formidable, l'art thérapie analytique. Après l'avoir pratiquée personnellement, (car il me semble que toute pratique se doit d'être vécue avant d'être pratiquée professionnellement), je me suis formée à l'art thérapie analytique.

Je suis par la suite revenue à mes premiers amours : le massage.

Après une formation en reiki et remise à niveau en massage, j'ai choisis de m'installer comme massothérapeute énergéticienne. Je peux ainsi soutenir sur les trois plans : corps-esprit-âme. J'utilise différents outils de développement personnel psychologiques et spirituels.



Aujourd'hui installée à Coublevie, je suis passionnée par la circulation des savoirs, l'entraide, la solidarité, la circulation des énergies et dans ce but j'ai un salon chez moi ouvert aux groupes qui aident à faire circuler la communication, le développement spirituel et l'entraide à moindre frais,

Si vous êtes intéressé, contactez moi et nous en parlerons.



Aujourd'hui j'exerce plusieurs métiers passionnants et complémentaires, tous dans l'aide à la personne.

Mon activité principale est auxiliaire de vie, spécialisée dans l'accompagnement des séniors en fin de vie en maintien à domicile.



Mon intuition m'aide beaucoup à sentir le besoin du moment et me permet d'accompagner sur tous les plans : corps-esprit-âme.



En permanente évolution je suis aujourd'hui Formatrice au Greta pour les formations initiales de CAP PE et AAPAPD.



Je suis ouverte à toutes propositions, formation ou emploi dans la région Voironnais ou de Grenobloise.



Mes compétences :

Massage

Relation d'aide

Accompagnement personnes âgées