Valérie SERVAT

6 000 personnes travaillent chez GSK France que ce soit dans la recherche clinique, au contact du corps médical, dans le cadre de la pharmacovigilance, dans ses 4 sites de production, pour développer les réseaux de soins ou au siège.





J'ai rejoint le site de production situé à Evreux (Eure) depuis le début de l'année 2008 en tant qu'Ingénieur Packaging.



Ce site s'affirme comme site spécialisé dans les formes inhalées (aérosols et poudres) et comprimés effervescents.



Je mets aujourd'hui à profit mon expérience et mes connaissances des matériaux pour contribuer à la maîtrise des améliorations et des changements qui interviennent sur les conditionnements des produits GSK.



Mes compétences :

Chef de projet

composite

Ingénieur d'études

matériaux

Packaging

Polymère