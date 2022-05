Valérie SIBILLE

Depuis 2008, j'occupe la fonction d'Ingénieur Application chez Sealed Air où j'assure un support technique sur nos solutions d'emballage (matériaux et équipements), la technologie alimentaire et/ou les marchés aux équipes de ventes et marketing ainsi qu'à nos clients.

Mon rôle est aussi de :

- tester/ valider/ introduire sur le territoire français les nouveaux emballages développés par notre centre de recherche européen et/ou nos différentes usines,

- développer de nouvelles applications en partenariat avec nos clients.

Cette fonction demande de travailler en collaboration étroite, dans le cadre de projets ou non, avec les équipes R&D / Process / Production / Equipements françaises et européennes.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Microbiologie

Emballage alimentaire

Conditionnement aseptique

Décontamination des surfaces ouvertes (biofilms)

Hygiène / Sécurité alimentaire

Travail en équipe projet multidisciplinaire