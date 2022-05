Valérie SMOLARECK

Une collaboratrice motivée et impliquée qui allège votre gestion administrative quotidienne pour vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel de votre métier.



Un parcours expérimenté et pluridisciplinaire.



Sens de l'organisation, du service, du relationnel et de la diplomatie.



Écoute, esprit de synthèse, réactivité et proactivité, force de propositions







Vous pouvez me contacter directement sur mon adresse mail :

v.lacour@yahoo.fr

http://www.viadeo.com/invitation/valerie.smolareck



Mes compétences :

QSE

Ressources humaines

Facturation

Assistanat commercial

Assistanat de direction

Recouvrement

Achats