Stéphanie VALETTE

J'ai choisi de rejoindre la communauté Viadeo afin d'échanger et étendre mon réseau professionnel.

Je possède une expérience de plus de 20 ans dans les métiers de l'immobilier. A ce titre, j'ai occupé les fonctions de gestionnaire de copropriété, commerciale en location ainsi que gestionnaire locatif.

J'ai travaillé dernièrement 5 années dans une agence en Seine et Marne.

J'ai suivi mon mari et je suis actuellement commerciale en transaction immobilière sur Pau dans le groupe COFIM et plus particulièrement l'Agence Cofim Université.

Je souhaite échanger des informations sur la profession immobilière et également préparer l'avenir .....



Mes compétences :

Commerciale

Copropriété

Gérance

Gérance locative

Gestionnaire

Immobilier

Négociateur

syndic

Vente