Sophie CHASSERY

Home Move est une agence de relocation, j'en suis la fondatrice et coordinatrice de déménagement pour toute personne en recrutement/mutation professionnelle sur la région du Sud-Ouest de la France.

Nos missions impliquent, entre autre, la recherche d'un logement et la mise en service de celui-ci, mais aussi, et c'est ce qui fait la spécificité de Home Move, la prise en charge de toute la famille.

Concrètement, nous intervenons dans toutes les étapes liées à un déménagement.

Nous travaillons avec le particulier, les professions libérales, et essentiellement en tripartie avec le service des ressources humaines des entreprises ou établissements de santé.

Chaque mission dont nous nous chargeons est unique puisque chaque recrutement/mutation est différent. Nous avons de ce fait un rôle de conseiller: nous prenons en compte toutes les contraintes liées à ce changement de vie de manière à en évaluer toutes les implications.





Mes compétences :

Communication

Commerciale

Conseil

Infographiste

Webmaster

Marketing