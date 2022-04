Alain CHASSERY

Notre capital d'action pour une journée : 1440 minutes captivantes !

exiger plus de moi-même que ce que les autres n'attendent de moi !

Volontaire et dynamique j'aime le travail et ne compte pas les heures

Recruter, former, accompagner, entraîner, et promouvoir l'être humain voilà ce que je sais faire

Être conscient du potentiel que représente les collaborateurs de l'entreprise influencer au travers du subconscient, exercer un ascendant pour former une équipe accomplie ; le goût d'emmener un groupe à la victoire !



Mes compétences :

Formation

Management

Recrutement

Vente

Marketing

Microsoft PowerPoint

Sage Accounting Software

SUN Hardware

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware

CICS/ESA

Adobe Photoshop