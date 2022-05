Valérie SOHN

En recherche active, je suis actuellement en poste au sein de la société Elan, filiale de Bouygues-Bâtiment Île-de-France, où j'exerce la responsabilité de Maître d'Oeuvre en Télécom & Réseau ainsi qu'en Bâtiment.



Mon parcours au sein de cette structure ayant consisté historiquement à assumer des fonctions supports (assistanat technique, administratif, des métiers et de l'Agence), je garde une excellente connaissance desdites fonctions et continue de les assumer au besoin.



Ma situation actuelle m'amène à rechercher un poste en fonction support, spécialité vers laquelle je souhaite me réorienter.



Mes compétences :

Assistanat de direction

Gestion de projet

Gestion administrative

Conduite de projet

Assistanat commercial