Valérie SOMA

Ingénieur des Techniques Agricoles, spécialisée en aménagement et développement local et touristique.



Je recherche des collectivités territoriales ou entreprises privées ayant un projet de développement touristique et souhaitant réaliser un diagnostic et une étude de faisabilité préalable.



Mes principales qualifications et qualités :

• Collecte / traitement / analyse de données

• Conduite de diagnostics

• Très bonne maîtrise de l’outil informatique

• SIG / cartographie

• Polyvalence

• Très grande capacité d'adaptation

• Excellente qualité d’analyse et de synthèse

• Excellente capacité rédactionnelle

• Qualité d’animation

• Qualité d’organisation et de coordination



Mes compétences :

Animation

Cartographie

Concertation

Développement rural

Prospective

SIG

Statistiques

Tourisme