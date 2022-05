Valérie Soutan et toute l'équipe d'AXEO Services Paris1 sont à votre écoute pour vous apporter chaque jour le meilleur des services pour tous vos besoins de ménage, repassage, nettoyage de vitres, jardinage, bricolage, garde d'enfants et bien plus encore...

Spécialiste des services à la personne AXEO Services Paris1 met à votre disposition, des équipes de professionnels rigoureusement sélectionnés, formés et contrôlés qui vous apporteront leurs compétences pour les tâches les plus courantes comme les plus techniques.



Après une étude technique et un devis gratuit, nous sélectionnerons l'intervenant adapté à vos besoins réguliers ou ponctuels.



Nos tarifs vous permettront d'apprécier notre qualité au meilleur coût en bénéficiant de tous les avantages fiscaux en vigueur comme la TVA réduite et le réduction d'impôts de 50%

Nos compétences sont aussi très demandées par les professionnels (TPE-PME, professions libérales, commerçants, artisans, etc) à qui nous apportons la force d'un réseau national, la proximité d'une entreprise locale, les savoir-faire éprouvés.



Nettoyage de locaux et bureaux, création et entretien d'espaces verts, petits travaux divers et services additionnels tels que gestion d'événement, conciergerie, sont parmi les prestations les plus demandées.



Particuliers ou Professionnels, AXEO Services Paris1 est le partenaire quotidien de votre bien-être. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute question sur nos services.



