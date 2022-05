Valérie STURNI

Après une formation BAC+2 Gestion des Entreprises et des Administrations, je suis entrée dans la vie active par un stage de fin d'étude effectué dans un cabinet de courtage en assurances.

Depuis, je suis toujours restée dans le domaine des assurances dans divers cabinets de courtage qui m'ont permis de faire un tour d'horizon de ce métier: IARD, Assurance vie, Assurances de Personnes et plus récemment découverte de l'Assurance construction.

Mon domaine de prédilection est la gestion des assurances IARD sur du risque d'entreprise.



Mes compétences :

Assurance

Gestionnaire

Gestion du risque