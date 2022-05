Valérie SUÈRES

Passionnée par l'être humain sa complexité, sa fragilité et ses inépuisables richesses, j'oeuvre depuis plus de 10ans dans le domaine de la relation d'aide et de l'accompagnement personnalisé.



Après une formation dans une école de commerce parisienne et une expérience de cadre commercial de plusieurs années je me suis donné la liberté de réorienter ma trajectoire professionnelle. C'est alors que j'ai décidé de me former aux techniques d'écoute et de massages... et au fil des années, des voyages et des rencontres, j'ai enrichi cette formation de nombreux enseignements et de belles expériences.



Aujourd'hui je propose des consultations individuelles de gestion du stress, de coaching et d'accompagnement, ainsi que des programmes de gestion positive du stress destinés aux entreprises, administrations et associations.



Mes compétences :

PNL

Développement personnel

Méditation

Soin de l'aura

Massage et relaxation

Formatrice en gestion positive du stress

Reconnexion