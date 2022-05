Valérie TARDIEU

Aujourd'hui responsable qualité-sécurité-environnement, je suis très motivée par cette activité.



Originaire du milieu agricole, j'ai fait mes études dans le secteur agroalimentaire. Ce choix est venu de l'activité familiale de production de produits fermiers en vente directe aux consommateurs sur les marchés.



J'ai pu moi aussi pratiquer le transformation et la vente mais après une expérience professionnelle en industrie agroalimentaire, je me suis tournée vers une activité dans une service qualité.



Après un approfondissement qualité, sécurité et environnement lors d'un mastère spécialisé, mes connaisances et mon expérience me permemetent désormais de pratiquer cette activité dans un autre milieu que l'agroalimentaire.



Je suis mariée et je suis Maman de 2 petites filles de 8 et 2 ans qui m'apportent un grand équilibre dans ma vie.



Mes compétences :

Aime travailler en équipe

Bonne Communication

Communication

dynamique

Motivée

Travailler en équipe