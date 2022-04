Claire DIMIER-VALLET

Je développe par mon parcours professionnel ma connaissance des acteurs des filières de l'alimentation durable, l'agriculture biologique en particulier (agriculteurs, entreprises, distributeurs) et de leurs partenaires en région, au niveau national et européen.



En 2011, j'ai complété ma formation initiale d'un MBA en Marketing et Développement durable pour identifier dans les principes de la RSE les leviers pertinents et efficaces pour renforcer les relations entre les acteurs de la chaîne alimentaire.



Après 10 années au service des agriculteurs, pour poursuivre ce cheminement au fil de la chaîne alimentaire, j'ai rejoint l'équipe du Syndicat National des transformateurs de l'agriculture biologique (grands groupes et PME) au poste de déléguée générale par intérim.



Mes compétences :

Agriculture biologique

Agroalimentaire

Développement durable