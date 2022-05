Après plus de 15 ans en agence de communication digitale j'ai développé une expertise dans ce domaine tout en conservant dans toutes les actions et projets que j'entreprends une dimension de communication au sens large du terme.

Sens des relations humaines, à l'écoute, créative, inventive, goût pour l'originalité et qualité rédactionnelle, je baigne dans la communication depuis...toujours !