Laetitia ROUX

Passionnée depuis toujours par les nouvelles technologies, le graphisme, la communication et la création web, je suis actuellement webdesigner dans une agence digitale à Aix en Provence.



Issue d’une formation générale en marketing et commerce ainsi que technique en création pour le web, j’ai un profil entièrement polyvalent.



Mon profil me permet d'envisager la création d'un site internet dans sa globalité. D'un point de vue marketing, graphique et également de développement web.



Mes compétences :

WebDesigner

Infographie

Photoshop

Html/css

Php/mysql

Webmarketing

CMS Made Simple

Wordpress

Gestion de projet

Référencement

Webdesign

Smarty

Joomla

création graphique

web

création web

graphisme

Communication

Community management