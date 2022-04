Norbert GROSSO

D'un naturel souriant, toujours positif face aux situations compliquées, je suis un homme qui aime relever les défis, les nouveaux projets. Mes expériences professionnelles m'ont amené un peu partout sur la planète, ce qui m'a fait prendre conscience de l'importance de "l'humain" dans les relations en générales. J'aime découvrir, écouter, apprendre, et partager. Je ne travaille pas "pour" mais "avec"... Aujourd'hui dans ce monde de consommation et de communication, la priorité est la qualité et la puissance des personnes qui forment ton réseau. Remettons de l'humain dans nos rapports et travaillons ensemble!!! Je suis à votre service, soyez au mien.... Cordialement Norbert



Mes compétences :

Déterminé