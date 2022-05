Responsable QSE, je crée, déploie et pilote le système de management en qualité, sécurité et en environnement du groupe SOGECER et de ses 6 filiales, présents dans la région Midi-Pyrénées et Aquitaine.



Mes compétences :

OHSAS 18001

Conseil

Agriculture

Amélioration continue

Audit

Qualité

ISO 14001

ISO 9001

QHSE

Sécurité