Valérie TERRÉE

Jeune diplômée d’école de journalisme, je cherche à mettre mes qualités d’écriture ainsi que mes capacités d’adaptation et d’organisation au service d’une activité stimulante à Marseille et ses environs.



Bénéficiant de plusieurs expériences dans la presse quotidienne et hebdomadaire régionale, notamment à La Provence et Sud-Ouest, on me reconnait d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles. Polyvalente, j’ai été chargée de missions variées : rédaction d’un supplément touristique, réalisation d'un agenda culturel régional, "dossier de la semaine", portraits, photographies, critiques littéraires, chronique radio, relecture, etc.



http://www.suite101.fr/profile.cfm/668913



- Ecriture journalistique, presse écrite/radio/tv

- Secrétariat de rédaction et PAO

logiciels : Quark XPress, InDesign, Photoshop.



- Journalisme reporter d'images

- Montage vidéo

logiciels : Avid XPress, Finalcut.



Langues : Anglais avancé (TOEIC 650), Espagnol intermédiaire, Allemand débutant.



Mes compétences :

Journalisme

Journalisme presse écrite

Presse

Presse écrite

Rédacteur