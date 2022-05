Valérie TEYCHENNE

Sérieuse, dynamique, polyvalente et enthousiaste, mon objectif est d'intégrer une entreprise et une équipe motivée. Mes points forts sont ma capacité d'adaptation, ma sociabilité et ma capacité d'analyse.



Mes compétences :

Excel

Assistante comptable

Comptable fournisseur

Comptable client

Maîtrise de Word

Maitrise de l'outil informatique

Secretaire

Gestionnaire de paye

Gestion des ressources humaines

SAP EBP

SAP

OpenOffice

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Compta

Paye/Prsi