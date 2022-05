Valérie THEBAULT

Attachée Commerciale & Marketing

chez GEOSYSTEMS France, éditeur de logiciels

dans les secteurs de la photogrammétrie et de la télédétection.

www.geosystems.fr



- - -



Double compétence commerciale et marketing

Anglais langue de travail, Allemand courant

11 ans d'expérience professionnelle

Fidélise votre clientèle, développe vos marchés



- - -



Après avoir quitté en 2000 MAGNAT AUDIO PRODUKTE GmbH (hifi) à Cologne, mon retour en France a été riche d'opportunités professionnelles avec toujours des expériences à l'export, entre autres, dans des sociétés telles que BACCARAT et REYNOLDS.



En 2004 j'ai parié sur la reprise d'études avec pour objectif d'accéder au poste de Responsable de Zone Export (si vous avez des questions sur la VAE, je répondrai volontiers). J'ai donc validé un niveau Maîtrise LEA puis intégré le programme de Master 2 en Commerce International (anciennement DESS) à la Sorbonne, Paris IV, que j'ai obtenu avec mention.



Plus tard, mon expérience chez un éditeur de logiciels pour opticiens au poste de Responsable de Zone Export sur les secteurs Europe, Asie, Moyen Orient a confirmé mon attrait pour cet emploi.



Quelques traits de mon profil :

- Très autonome mais privilégiant le travail d'équipe.

- Capable de m'adapter à des interlocuteurs variés et exigeants, dans un environnement multiculturel.



- - -

- - -



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Chef de zone export

EIM

EKIP

ERDAS

Europe

Export

International

Manager

Photogrammetrie

Plongée

Satellites

SIG

Télédétection

VAE