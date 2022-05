Valerie THOMAS

Actuellement en poste celui ci m'a permis d'avoir une solide connaissance des processus logistiques, notamment dans l'approvisionnement de produits finis et m'a donné l'opportunité de développer mes compétences relationnelles et de négociation avec des fournisseurs industriels internationaux, ainsi que la gestion de planning et de coordination interne et externe. Le respect des délais et le souci constant d'optimisation des coûts de transport m'ont apporté le sens de la rigueur, de l'écoute et de l'analyse. De plus, cette expérience m'a permis d'apprendre à faire face aux exigences, à la rigueur et aux règles et usances des clients internationaux (Chine, Japon, Australie, Russie, Inde, Maghreb, Europe....). J'ai ainsi appris à gérer le stress et les urgences des chantiers. Les différents postes occupés durant ma carrière m'ont également permis de d'apprendre et de développer mes capacités d'encadrement et de formation d'une équipe.



