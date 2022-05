Valerie TIMBERT

Titulaire d'un BTS MUC et d'une LICENCE PROFESSIONNELLE ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES et forte d'une expérience dans le commerce et des ressources humaines. Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine des ressources humaines. Lors de ma formation et mes expériences professionnelles.

Lors de ma formation et de mes expériences professionnelles, j’ai notamment eu en charge la gestion du recrutement (du passage de l’annonce aux entretiens avec les candidats sélectionnés), la gestion administrative du personnel (de l’arrivée du salarié à la fin de contrat), congés, arrêts maladies ainsi que la gestion de la paie (recueil des éléments, saisie des éléments de paies, contrôle, élaboration des charges sociales). Gestion des dossiers disciplinaires, des accidents du travail, Tutrice de VAE pour des esthéticiennes, proposition pour la GPEC, suivi des formations. Organisée, consciencieuse, à l’écoute et aimant le relationnel, travailler dans les Ressources Humaines me permet d’exprimer idéalement ces traits de caractère. J’aime prendre des initiatives et ne néglige aucuns détails tout en donnant le meilleur de moi-même. Mon expérience professionnelle dans divers secteurs démontre ma capacité d’adaptation.



Mes compétences :

responsable de magasin

Ressources humaines

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint