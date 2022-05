Valerie TOBLER

Mon parcours professionnel a démarré en 1985 en tant qu'employée de Transit d'un département Vins et Spiritueux ou je suis restée 2 ans

J'ai eu ensuite la chance d'être recrutée par Mr. J.Schmitt pour la création de sa société (SOTRASET) d'aide à l'export, J'étais la seule employée et de ce fait je gérais tous les dossiers export pour le compte de société tant sur la partie administrative que négociation de fret et/ou transport.

C'est là que j'ai acquis toutes mes connaissances et expériences professionnelles

J'ai quitté cette société en 1994 (licenciement économique)-



Être assistante Sales office,c'est pour moi savoir être autonome, gérer les problèmes et savoir les anticiper tout en satisfaisant le client, prendre les bonnes décisions au bon moment, gérer le stress, aimer le contact, et toujours chercher à s'améliorer et se surpasser, mais également savoir admettre ses erreurs et s'en servir à profit...je me complet totalement dans ce métier et je cherche un poste ou je pourrais m'épanouir et évoluer.



Mes compétences :

Administration des ventes

Export

Logistique