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Catherine HENNEQUIN

DIJON

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Dijon dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • Laboratoires Urgo (Chenôve) - COORDINATEUR ADV INTERNATIONAL

    2018 - 2019 Gestion des commandes clients depuis la réception jusqu'à la livraison - Contacts avec les commerciaux, service logistique, planning, transporteurs
    Pratique quotidienne en SD de SAP - intégration tarifs

  • CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE - CHARGEE ADV

    2013 - 2018 GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DOSSIERS CLIENTS (INDUSTRIES CHOCOLATS / GMS / ARTISANS PATISSIERS) INTERFACE AVEC SERVICES PLANNING / LOGISTIQUE / COMPTABILITE / RESPONSABLES COMMERCIAUX.
    CONTACTS DIRECTS CLIENTS / TRANSPORTEURS

  • EUROGERM SA - ASSISTANTE COMMERCIALE EXPORT EN ADV

    SAINT-APOLLINAIRE 2011 - 2012 GESTION ET SUIVI CLIENTS EUROPE (GESTION DES COMMANDES EN RELATION AVEC SERVICES INTERNES CONCERNES ACHATS/PRODUCTION/EXPEDITION) SUIVI COMPTABLE EN RELATION AVEC LE SERVICE COMPTABILITE / ENVOI D'ECHANTILLONS / EN COLLABORATION AVEC SERVICE QUALITE ET QUALITE/SECURITE DES ALIMENTS ENVOI CERTIFICATS CONFORMITE ET QUALITE + AUTRES (SELON CLIENT/PAYS)

  • EUROGERM - ASSISTANTE EXPORT

    SAINT-APOLLINAIRE 2011 - 2012

  • TYCO ELECTRONICS - GEVREY - ASSISTANTE COMMERCIALE EXPORT

    2010 - 2010 GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE EXPEDITIONS COMMANDES CLIENTS FRANCE ET EXPORT
    INTERFACE AVEC LES COMMERCIAUX ET SERVICES INTERNES DE LA SOCIETE
    SUIVI ET MISE A JOUR TABLEAUX ETAT DES STOCKS POUR CERTAINS CLIENTS
    UTILISATION DU LOGICIEL SAP

  • AMCOR - ASSISTANTE EXPORT EN ADV

    Barbezieux-Saint-Hilaire 2009 - 2009 GESTION ET SUIVI DOSSIERS CLIENTS (COMMANDES - EXPEDITION - FACTURATION - CONTACT MAIL - COURRIER ) DOM-TOM & EUROPE

  • STE BERICAP - ASSISTANTE EXPORT ADV

    2008 - 2008 GESTION D'UN PORTEFEUILLE CLIENTS SUR DIFFERENTES ZONES EXPORT, DE LA COMMANDE A LA FACTURATION, EN PASSANT PAR L'EXPEDITION, PREPARATION DES EVENTUELS DOCUMENTS DE DOUANE, INTERFACE ENTRE CLIENTS ET DIFFERENTS SERVICES INTERNES.
    SAISIE DE TARIFS ET DIFFERENTES DONNEE AFFERENTES AUX CLIENTS

  • STE VERNET BEHRINGER - ASSISTANTE COMMERCIALE TRILINGUE SAV

    2007 - 2008 RECEPTION ET TRAITEMENT DES COMMANDES EXPORT
    SUIVI DES COMMANDES AVEC PLANNING/SERVICE FOURNISSEURS

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau