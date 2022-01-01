Catherine HENNEQUIN

Laboratoires Urgo (Chenôve)
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2018 - 2019Gestion des commandes clients depuis la réception jusqu'à la livraison - Contacts avec les commerciaux, service logistique, planning, transporteurs
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SAINT-APOLLINAIRE2011 - 2012GESTION ET SUIVI CLIENTS EUROPE (GESTION DES COMMANDES EN RELATION AVEC SERVICES INTERNES CONCERNES ACHATS/PRODUCTION/EXPEDITION) SUIVI COMPTABLE EN RELATION AVEC LE SERVICE COMPTABILITE / ENVOI D'ECHANTILLONS / EN COLLABORATION AVEC SERVICE QUALITE ET QUALITE/SECURITE DES ALIMENTS ENVOI CERTIFICATS CONFORMITE ET QUALITE + AUTRES (SELON CLIENT/PAYS)
2010 - 2010GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE EXPEDITIONS COMMANDES CLIENTS FRANCE ET EXPORT
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Barbezieux-Saint-Hilaire2009 - 2009GESTION ET SUIVI DOSSIERS CLIENTS (COMMANDES - EXPEDITION - FACTURATION - CONTACT MAIL - COURRIER ) DOM-TOM & EUROPE
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2008 - 2008GESTION D'UN PORTEFEUILLE CLIENTS SUR DIFFERENTES ZONES EXPORT, DE LA COMMANDE A LA FACTURATION, EN PASSANT PAR L'EXPEDITION, PREPARATION DES EVENTUELS DOCUMENTS DE DOUANE, INTERFACE ENTRE CLIENTS ET DIFFERENTS SERVICES INTERNES.
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